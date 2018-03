Minirugby lecchese, che stagione: tornei al Bione e trasferta in Francia

Sarà una stagione esaltante per il movimento del minirugby di Lecco. Giocatori, allenatori e genitori che orbitano nel settore dedicato ai più piccoli del Rugby Lecco si preparano a un periodo intenso di appuntamenti.

Si comincia domenica con il "Torneo di Primavera" al Bione che opporrà squadre delle società Oggiono, Como, Velate, Seregno, Delebio, Sondrio, Sondalo, Zogno, Bergamo, Varese e Amatori & Union Milano.

Oltralpe 200 lecchesi

Successivamente sono in calendario trasferte a Noceto e Viadana contro realtà storiche del rugby italiano, dopo le quali si varcheranno i confini. È in programma infatti una trasferta in Francia, ad Albertville, il 27-28- 29 aprile, per il "Tournoi de la Petite Flamme", al Parco Olimpico della città francese. Si muoveranno da Lecco quasi 200 persone (tra piccoli atleti, tecnici e genitori) per un torneo importante, nel cuore del rugby transalpino, con Lecco unica rappresentante straniera.

Il 20 maggio toccherà all'ormai tradizionale Torneo Città di Lecco: club di tutta Italia ma anche una rappresentativa dell'As Rugby Mâcon, la città francese gemellata con Lecco, i cui ragazzi saranno ospitati dalle famiglie lecchesi in occasione dei 45 anni del gemellaggio tra i due comuni.