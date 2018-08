Klokpah si piazza sesto nella finale mondiale della paracanoa

Lecchesi protagonisi ai Campionati del mondo di canoa in Portogallo, nel bacino di Montemor-O-Velho. Kwadzo Klokpah, giovane derviese in forza alla Canottieri Lecco, ha affrontato, questa mattina, la finale della specialità paralimpica KL3 200 metri, giungendo sesto.

Klokpah, brillantemente qualificatosi dalla semifinale, è partito bene e ha mantenuto sempre la propria posizione, cercando di recuperare sul terzo posto nel finale ma senza riuscirvi. Il bronzo, in ogni caso, è sfuggito soltanto per un secondo e tre decimi. Per la cronaca, la vittoria è andata all’irlandese Patrick O’Leary davanti al britannico Jonathan Young e al kazako Zhalgas Taikenov.

Da sabato toccherà a Nicola Ripamonti e Alessandro Gnecchi, insieme (per la seconda volta in carriera) sul K4 500.