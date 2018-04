Galbiate: Bernard Dematteis re del Monte Barro. Infranti i record

E' Bernard De Matteis (Corrintime) il re del Monte Barro. Il fenomeno piemontese, campione europeo di corsa in montagna nel 2013, si è imposto nella Monte Barro Running (15,5km, 850d+) in 1h14'2", staccando in maniera netta il recente vincitore del Valcava Vertical Fabio Bazzana (Valetudo - Serim, 1h17'05") ed Elia Balestra (Atletica Valle Brembana, 1h17'17").

Demolito il precedente record di gara, così come accaduto per quello femminile: chiudendo la sua gara in 1h32'43", Samantha Galassi (Recastello Radici Group) ha conquistato vittoria e firma sul minor tempo per completare il percorso, lasciando lontane Anna Caglio (Polisportiva Besanese, 1h38'04") e Chiara Fumagalli (I Bocia, 1h38'53").

Circa cinquecento le persone che hanno preso parte alla nona settima edizione della competizione galbiatese, preceduta dalla quarta della Monte Barro Junior.