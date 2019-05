In valle San Martino il primo torneo italiano di floorball all'aperto

Il Comune di Monte Marenzo e la società Floorball Giants organizzano il primo torneo “Monte Marenzo outdoor” di floorball. Si tratta di uno sport di squadra praticato ufficialmente in oltre 62 nazioni, una versione indoor dell'hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né protezioni.

La manifestazione si terrà domani, domenica 5 Maggio, presso il campo polivalente di Monte Marenzo in via Sant’Alessandro, dalle ore 10 alle 13. L'ingresso è libero.

«Questo evento sportivo costituisce un’ottima occasione per conoscere il floorball - sottolinea Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo, impegnato a dare una mano nell’organizzazione - Parteciperanno squadre provenienti da varie regioni d’Italia, come il Torino, l’Aosta e il Sesto San Giovanni, oltre naturalmente alla squadra di casa che proprio quest’anno ha esordito nel Campionato Nazionale e in Coppa Italia sotto le insegne dei Floorball Giants. Si tratta della prima volta in Italia che un torneo di floorball si svolge all’aperto grazie alla presenza, proprio in Monte Marenzo, dell’unico campo con superficie certificata per il floorball outdoor. Vi aspettiamo».