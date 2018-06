Monza-Resegone 2018 va all'Atletica Desio di Nasef, Youness e Tariq

Grande spettacolo sabato sera sulle strade e sui monti lecchesi per la 58^ edizione della Monza-Resegone. Moltissimi runner, in squadre composte da tre partecipanti, hanno corso questa grande classica con partenza dalla zona Arengario nel centro di Monza sino al Rifugio Azzoni in cima al Resegone. In tutto si sono iscritti infatti 280 terzetti: a vincere è stato il trio italo-marocchino formato da Ahmed Nasef, due volte campione italiano di maratona, Tariq Baamarouf e Yuoness Zitouni con l'ottimo tempo di 3h08'53"; alle loro spalle il team Fotocolombo.it&Hangon-Merate (Dario Rigonelli, Alessandro Rigamonti e Umberto Casiraghi, 3h16'34") e Me.Pa. Assicurazioni Sq.A – Monza (Vasyl Matviychuk, Dario Rognoni e Giovanni Grano, 3h16'46")