Soddisfazioni per il Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi: le due giovani atlete Martina Bilora e Francesca Gianola hanno infatti ottenuto la convocazione in nazionale Fisky e parteciperanno ai Mondiali giovanili di Skyrunning sul Gran Sasso

Il Gefo K-Team al femminile vola - o meglio corre - in nazionale. Grandi soddisfazioni infatti per la sezione corsa dell'Associazione sportiva dilettantistica di Olginate, Gefo: Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi. Le due giovani atlete del K-Team Martina Bilora (under 23) e Francesca Gianola (under 20) hanno infatti ottenuto la convocazione in nazionale Fisky e parteciperanno quindi ai Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning che si terranno, per la loro quinta edizione, il 30 Luglio e il 1°agosto nella suggestiva cornice del Gran Sasso, in provincia dell’Aquila.

La manifestazione consiste in due gare molto diverse tra loro. Il 30 luglio si inizia con la Gran Sasso Vertical Race gara di 3,8 km con 1000 metri di dislivello positivo ed un culmine di 2130 metri; dopo un giorno di riposo si continua invece con la Gran Sasso Skyrace, 23 km di gara con 2369 metri di dislivello positivo.

Francesca Gianola (under 20)

"Le nostre ragazze - commenta Luca Besana, presidente della sezione running di GEFO - si cimenteranno nella due gare previste con l’obiettivo di dare ovviamente il massimo. Già essere arrivate dove sono è un ottimo risultato e ne siamo molto orgogliosi, come società le supporteremo sempre al massimo".

Il loro allenatore Matteo Fumagalli è molto fiducioso dei risultati che le ragazze potranno ottenere e commenta "Martina punterà tutto sulla skyrace mentre Francesca proverà a far bene anche nella vertical dopo l’ottima prestazione ottenuta in casa nella grignetta vertical". Non resta che fare un grosso in bocca al lupo alle ragazze Gefo K-team di Olginate.