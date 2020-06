Ultimi posti per il 3° Magic Volley Camp della Polisportiva Olginate

È tutto pronto per la terza edizione del Magic Volley Camp organizzato dalla Polisportiva Olginate con il patrocinio del Comune di Olginate e il sostegno del CAB Polidiagnostico di Barzanò.

Il Magic Volley Camp coinvolge ragazze dagli 8 ai 15 anni e si svolgerà dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio dalle 8.00 alle 17.30 nell’area interna ed esterna del palazzetto comunale di via Campagnola a Olginate; è possibile partecipare a entrambe le settimane oppure a una singola settimana.

«È stato pensato un programma di allenamenti, giochi, svaghi, momenti di relax, passeggiate, gite, pranzi e merende nel massimo rispetto delle normative previste dai decreti legislativi e dai protocolli FIPAV attualmente in vigore» - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa sportiva che già nelle prime due edizioni aveva registrato un'ottima partecipazione (vedi sopra la foto del 2019).

Per svolgere le varie attività sportivo-ricreative le partecipanti saranno divise in piccoli gruppi in base all’età e al livello tecnico e saranno seguite da undici allenatori/istruttori: «Ciò consentirà il maggior controllo delle distanze previste e obbligatorie per la sicurezza delle partecipanti».

C’è ancora spazio per le ultime iscrizioni, contattando direttamente Eugenio Corti, dirigente della Polisportiva Olginate e coordinatore del Magic Volley Camp, al numero 335 7609805.