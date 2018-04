Volley, Serie B2: la neopromossa Picco sa solo vincere

La Picco non perde un colpo. E anche se la promozione in B1 è già in cassaforte, continua a vincere. Fanno 16 nelle ultime 17 partite disputate.

Benny Bruno e compagne hanno dominato anche a Cinisello, faticando a staccare le avversarie soltanto nel primo set. Più facili, infatti, secondo e terzo parziale (22-25, 18-25, 15-25). Sabato prossimo la Picco festeggerà, in casa, la promozione insieme ai suoi tifosi e alle speciali maglie celebrative.

Olginatesi attese dal super scontro diretto

La Elevationshop.com Olginate non perde la possibilità di giocarsi le chance di play-off all'ultima giornata. Battuto 3-0 il Cusano in maniera nettissima e convincente (25-10, 25-15, 25-15). Per Elisa Rocca e compagne è ora terzo posto in virtù della sconfitta della Pavidea Fiorenzuola d'Arda per 3-0 sul campo dell'Ostiano e del posticipo del match fra Gossolengo e Monza al 2 maggio.

All'ultima giornata il calendario proporrà proprio Fiorenzuola-Olginate, con le biancoblu in vantaggio di due punti.