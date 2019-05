Valmadrera: la Polisportiva lancia l'Orange Cup e conferma Corti al comando delle giovanili

Domenica 12 Maggio sarà la giornata che la Polisportiva Valmadrera dedicherà al calcio giovanile. Sul nuovo campo in erba sintetica dell'oratorio di via Bovara andranno scena partite, pranzo e divertimento per tutti i ragazzi grazie alla prima edizione dell'"Orange Cup". La manifestazione apre le iniziative che ricordano il quarantacinquesimo anniservario di fondazione della società creata nel 1974 da don Eugenio Dalla Libera con Dorino Butti in veste di presidente e Antonio Rusconi primo allenatore di una squadra Giovanissimi a 7.

L’eventuale ricavo della giornata sarà utilizzato per il pagamento della spesa sostenuta dalla società per l'installazione del nuovo manto.

La prima conferma: Fabio Corti ancora Responsabile delle giovanili

Da una novità a una certezza. In questi ultimi giorni in casa arancione è cominciata l'organizzazione dell'attività per la prossima stagione; subito messo il primo tassello importante: Fabio Corti, ex calciatore di Lecco, Pavia e Mantova, continuerà con a coordinare e guidare tutto il Settore Giovanile, composto da ben tredici squadre oltre alla scuola calcio, che quest’anno partirà dalla nuova struttura dell’Oratorio.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!

Gallery