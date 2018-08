Condizioni proibitive: Oriana interrompe la traversata della Manica

Andrea Oriana non ce l'ha fatta. Il campione lecchese è stato costretto ad abortire il tentativo di traversata della Manica dopo 8 ore e 45' di nuoto e 31 km percorsi, con partenza da Dover verso Calais.

Decisiva, per l'abbandono dell'impresa, le complicate condizioni dell'oceano, con onde alte e una corrente contraria che spingeva Andrea lateralmente. Oriana, per far fronte a tutto questo, si è procurato crampi alle gambe e ai polpacci, una contrattura alla scapola sinistra, gola e lingua infiammate per l'acqua marina ingerita. I 15° C dell'acqua e la marea che spostava la barca fuori rotta aumentando il tragitto di ben 10 chilometri hanno indotto lo staff a interrompere il tentativo, anche perché stabilire il record italiano sarebbe stato impossibile.

«Sto bene e questa esperienza mi ha insegnato tanto ma non ero più nelle condizioni di poter continuare a nuotare - ha scritto Oriania sulla propria pagina Facebook - Mi dispiace per tutti voi che mi avete seguito e supportato, per il mio team, i miei sponsor e la mia meravigliosa famiglia».

Proprio i famigliari hanno riservato una bella sorpresa ad Andrea, attendendolo al rientro in albergo. Oriana ha già annunciato che il sogno non finisce qui: ci riproverà fra un anno, migliorando ancora, se possibile, il percorso di avvicinamento alla traversata per fronteggiare le condizioni proibitive della Manica.