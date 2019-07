Calcio: presentata la nuova Osvaldo Zanetti. Rinasce anche la Juniores

Nella serata di giovedì sono ritrovare squadra e staff dell'"Osvaldo Zanetti" per presentare la nuova stagione sportiva. La società di Castello è pronta per affrontare il campionato con rinnovato entusiasmo e idee molto chiare. Le parole del presidente Giancarlo Barindelli racchiudono il pensiero di questa società nata nel lontano 1948: «Si ricomincia più convinti e decisi che mai, dopo la deludente stagione passata abbiamo effettuato un deciso rinnovamento, partendo però da tante gradite conferme. Abbiamo una certezza: la Zanetti è una realtà nel panorama calcistico lecchese, si sta costruendo un futuro e la prima squadra rappresenta un esempio per i nostri tesserati cresciuti in pochi anni fino agli attuali 400 del settore giovanile con la Scuola Calcio che vanta oltre 40 giovani e la ginnastica ritmica che supera le 100 ragazze tesserate e si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel panorama nazionale. Nella nostra realtà il risultato sportivo non è una priorità assoluta, la nostra forza è stato e sarà il gruppo, la programmazione e ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e stare insieme divertendosi. Tante le novità, compresa una squadra di calcio della categoria Juniores che mancava da tanti anni. Ben 16 sono le figure tra allenatori e dirigenti che seguono queste due squadre, credo che la condivisione di pensiero e il rispetto dei ruoli sia fondamentale ed ha permesso qualcosa di straordinario».

La nuova Osvaldo Zanetti

Roberto Vezzoli, direttore generale della Zanetti, ha introdotto la nuova stagione sportiva: «come responsabile del mondo calcio abbiamo individuato Tiziano Valsecchi, storico dirigente della Zanetti che collaborerà a stretto contatto con Berera e Bartesaghi nel settore giovanile e il direttore sportivo Ezio Petralli, che ha allestito una squadra competitiva e coordinerà le attività di campo per la prima squadra e Mattia Trentin farà lo stesso per la Juniores. Non dimentichiamo il settore giovanile: grandi investimenti sono stati fatti sulla Scuola Calcio e, dopo parecchi anni di assenza, quest’anno abbiamo iscritto al campionato la categoria Juniores che presentiamo insieme alla Prima Squadra. Vogliamo che si crei una stretta sinergia e collaborazione tra le nostre due squadre, sia per quanto concerne i ragazzi che lo staff completamente rinnovati. I team saranno allenati da due mister di assoluto valore come Ravasio e Valsecchi, con uno staff tecnico e dirigenziale composto da 16 persone».

Ezio Petralli, al terzo anno con la società di Castello, ha annunciato i molti volti nuovi che andranno a rinforzare la rosa della Seconda Categoria: «Sappiamo di avere allestito una squadra competitiva, ma poi il campo sarà come sempre il giudice supremo. Siamo partiti dalle gradite conferme del gruppo storico dei ragazzi che da anni vestono la maglia Zanetti, oltre a loro abbiamo inserito una decina di ragazzi. Graditi ritorni con Vincenzo Pomponi, Massimo Lavelli e Stefano Mangili, giovani di belle speranze come Modou Jaiteh ed Emanuele Ferrario. Ragazzi che vogliono rimettersi in gioco come Daniele Sartor, Maurizio Dell’Oro e Filippo Papini. In attacco abbiamo rinforzato il reparto con Simone Anghileri e Andrea Riva».

Mister Giuseppe Ravasio lascia il gruppo degli Allievi Zanetti per intraprendere il ruolo di allenatore della Prima Squadra: «Ho tanta esperienza nel settore giovanile, ma non ho mai allenato i grandi... Sarà anche per me una nuova avventura, ma sono molto felice e carico, ho ritrovato entusiasmo e grande voglia di fare bene alla Zanetti. Io e il mio staff daremo il massimo e cercheremo di valorizzare i tanti giovani a disposizione che si vanno ad inserire in un gruppo ben rodato». Ad aiutare Beppe Ravasio sul campo ci sarà Luigi Crimella, confermati il preparatore dei portieri Luca Panzeri e il fisioterapista Serafino Chiodo.

Osvaldo Zanetti: la rosa 2019/2020

PRIMA SQUADRA 2019/2020 - ASD O.ZANETTI COGNOME NOME DATA NASCITA RUOLO 1 DELL'ORO MATTIA 23/06/1992 PORTIERE 2 REGAZZONI NICOLO' 29/03/1991 PORTIERE 3 BONACINA GIUSEPPE 29/07/1978 DIFENSORE 4 COLOMBO ALESSANDRO 11/06/1995 DIFENSORE 5 BOLIS MATTEO 04/07/1992 DIFENSORE 6 FRIGERIO MATTEO 14/06/1996 DIFENSORE 7 MATARAZZO MARIO 30/03/1996 DIFENSORE 8 MANGILI STEFANO 05/02/1984 DIFENSORE 9 SARTOR DANIEL 06/11/1995 DIFENSORE 10 DELL'ORO MAURIZIO 01/08/1990 DIFENSORE 11 FERRARIO EMANUELE 24/11/1999 DIFENSORE 12 PLATTI OMAR 04/10/1988 CENTROCAMPISTA 13 DI BELLA DANIELE 23/04/1991 CENTROCAMPISTA 14 CASTELNUOVO ANDREA 23/06/1998 CENTROCAMPISTA 15 SIRTORI SIMONE 27/11/1997 CENTROCAMPISTA 16 REDAELLI MATTIA 28/08/1996 CENTROCAMPISTA 17 MINONZIO ALESSANDRO 09/05/1997 CENTROCAMPISTA 18 PAPINI FILIPPO 23/04/1991 CENTROCAMPISTA 19 LAVELLI MASSIMO 06/09/1985 CENTROCAMPISTA 20 POMPONI VINCENZO 14/08/1996 CENTROCAMPISTA 21 JAITEH MODOU 06/09/1998 CENTROCAMPISTA 22 ASCOLI GIUSEPPE 23/11/1985 ATTACCANTE 23 RIGAMONTI MAURO 11/01/1989 ATTACCANTE 24 RIPAMONTI LORENZO 01/01/1999 ATTACCANTE 25 ANGHILERI SIMONE 19/10/1987 ATTACCANTE 26 RIVA ANDREA 03/09/1992 ATTACCANTE

