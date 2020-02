Pallanuoto Lecco, che crescita: «Tanti iscritti, raccogliamo i frutti del lavoro»

La Pallanuoto Lecco è una delle società lecchesi che maggiormente, negli ultimi anni, è riuscita a crescere, chiamando a sé un elevato numero di atleti, in gran parte giovanissimi. Ne abbiamo parlato nei nostri studi con Raffaella Benigni, dirigente bluceleste fra i principali artefici della nascita della squadra femminile.

«Abbiamo tanti iscritti, una settantina, suddivisi su più formazioni, una Under 16, una 18, la squadra Master e da quest'anno, finalmente, una formazione femminile che affronterà il campionato Fin di Federazione - spiega Benigni - Siamo soddisfatti, ce l'abbiamo fatta, era un obiettivo importante. Tra due settimane anche gli uomini inizieranno il campionato Fin».

Decisivi sono stati, nei mesi scorsi, i tanti "open day" organizzati per le prove in piscina. «Abbiamo concesso in più occasioni alle ragazze la possibilità di venire a provare questo sport e ce l'abbiamo fatta, abbiamo la formazione e ora dovremo lavorare parecchio, Le ragazze sono in acqua soltanto da settembre e devono provare tanto insieme. Il livello è piuttosto alto quindi c'è da faticare non poco».

L'esperienza degli anni passati è servita per ripagare gli sforzi attuali. «Abbiamo la fortuna di avere un allenatore validissimo, Mario Velsanto, che è stato anche giocatore per lungo tempo, per cui le ragazze possono contare sulla sua lunghissima esperienza».