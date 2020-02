Per la squadra femminile della Pallanuoto Lecco un esordio storico

Un esordio difficile da dimenticare, al di là del punteggio. Le ragazze della Pallanuoto Lecco domenica hanno giocato la loro prima partita ufficiale nel campionato Fin di Serie B, tra le mura amiche della piscina del Bione. Davanti a un pubblico numeroso e rumoroso, le calottine blucelesti di coach Mario Velsanto hanno perso 32-3 con la Nc Milano. Ma l'entusiasmo è stato grande.

Non era in discussione il risultato finale, essendo le avversarie forti e rodate. Splendido è stato però l'approccio delle ragazze lecchesi, alcune delle quali molto giovani, che hanno cercato in tutti i modi di segnare il primo storico gol, anche a scapito dell'atteggiamento tattico sbilanciato in acqua.

I gol alla fine sono arrivati, tra fine terzo periodo (26-1) e inizio quarto, tutti a firma di Viola Caruggi, in grande spolvero così come il capitano Arianna Formenti e Valeria Sala. Non c'è tempo per piangersi addosso, ma solo per lavorare e migliorare: l'esperienza farà il resto.