Quattro importanti acquisti per l'Elevationshop Volley Olginate

Primi importanti colpi di mercato per la Elevationshop.com - CRAI V36+ Olginate, impegnata ad allestire la rosa che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B2 guidata dal neo allenatore Ivan Iosi. Dopo le conferme della palleggiatrice Veronica Colombo, del centrale Ambra Cattaneo, delle bande Sara Rinaldi, Alessandra Cortesi ed Elisa Rocca, il general manager Gionatan Menga ha concluso alcune operazioni di mercato ufficializzati nelle scorse ore.

Quattro i nuovi acquisti, presentati in una nota stampa diffusa dalla società pallavolistica: si tratta di Valentina Giobbe, Valentina Angelinetta, Maddalena Moreschi ed Ester Serafini.

La prima, classe 1998, banda di 185 cm, è cresciuta nella Pro Patria Milano con una parentesi nell’Unendo Yamamay Busto Arsizio, ha disputato i campionati di B2 e B1, ha vinto il Trofeo delle Regioni con la selezione della Lombardia nel 2014, anno in cui è giunta seconda alle finali nazionali Under 16 con la Pro Patria. «Sono molto contenta di approdare a Olginate ed entusiasta del progetto della società - commenta Valentina Giobbe - Non vedo l’ora di cominciare a lavorare in palestra per concentrarmi su tutti gli aspetti in cui posso crescere e fortificare quelli in cui mi sento più sicura. So che il lavoro è tanto e gli obiettivi importanti; sono felice di potermi confrontare con compagne e un tecnico da cui, data la mia giovane età, posso apprendere molto e imparare dalla loro esperienza. L’obiettivo principale è disputare un campionato sicuramente di alta classifica, raggiungendo come primo obiettivo i play-off, per poi togliersi belle soddisfazioni come la promozione».

Pronta alla nuova sfida targata Olginate anche Valentina Angelinetta, classe 1997, opposto di 188 cm, la scorsa stagione al Volley Colico in D, in precedenza nelle giovanili della Yamamay Busto Arsizio, poi al Delebio in D e C. «Sono davvero determinata ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di far parte di un grande progetto - dichiara Angelinetta - Abbiamo già fatto alcuni allenamenti insieme e mi sono trovata subito bene. Mi è stata data questa opportunità dall’allenatore Ivan Iosi e cercherò di rendermi sempre disponibile e soprattutto di dare il meglio di me stessa. Sarà bello confrontarsi e lavorare intensamente con ragazze che da molti anni hanno esperienza ad alti livelli; questo mi aiuterà nella crescita personale e a migliorarmi dal punto di vista tecnico».

Anche Maddalena Moreschi proviene dal Volley Colico. Classe 1998, libero di 155 cm, in precedenza aveva militato nella Picco Lecco in B2 e nelle giovanili del Sondrio. «Sono contenta di poter tornare ad allenarmi e a confrontarmi con ragazze che giocano a questo livello - spiega Moreschi - Darò sempre il massimo per impiegare al meglio l'opportunità che mi è stata data e per crescere sia come giocatrice che come persona. Sicuramente lavoreremo tanto e cresceremo tutte insieme. Spero che riusciremo a formare un bel gruppo anche al di là della palestra, importante anche per raggiungere gli obiettivi in campo».

Quarta new entry la più giovane, Ester Serafini, classe 2001, palleggiatrice di 178 cm. Ester è reduce da una stagione in B2 con Orago, in precedenza ha giocato in B1 con Ata Trento, società dove è cresciuta, con una parentesi al Valdimagra Volley La Spezia. «Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare la stagione insieme alle mie nuove compagne - sottolinea - è un onore far parte di questa società che ha ambizioni di alto livello e di poter lavorare con Ivan Iosi e Daniele Polito che ho conosciuto a Orago. Cercherò di dare il massimo a questa società che mi ha scelto. Sono molto determinata, credo che nulla sia impossibile, la differenza la fanno il lavoro in palestra, la voglia di vincere e l'unione di squadra. L’obiettivo per la stagione è la promozione in B1 e la mia crescita personale».

Nelle foto sotto: Ester Serafini, Valentina Angelinetta, Valentina Giobbe e Maddalena Moreschi.

Gallery