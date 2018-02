Pallavolo, le lecchesi ci sanno fare: Picco in testa da sola, Olginate al terzo posto

Ennesimo sabato sera di gloria per la Pallavolo Picco Lecco per l'Elevationshop.com Olginate, che si confermato al vertice della classifica del girone B di Serie B2. La Picco, vincendo anche sul campo dell'ex terza forza Ostiano, si è anche guadagnata la vetta solitaria della classifica, mentre Olginate, vincitrice in casa sull'Esperia Cremona, ha conquistato la zona playoff.

Il cuore della AcciaiTubi Picco batte forte anche a Ostiano. Le biancorosse mettono un altro tassello prezioso nel mosaico stagionale. E mantengono la prima posizione in classifica, ora in solitaria.

Non era un match facile, sul campo della terza forza del Girone B di B2, ma le ragazze di Gianfranco Milano hanno lottato col coltello fra i denti, confermando il grande momento di forma. Le vittorie consecutive ora sono otto.

I risultati della 16^ giornata sorprendono. Il Gossolengo, ex capolista a pari merito con la Picco, è caduto in casa col Marudo 2-3, consentendo così l’allungo delle lecchesi.

A fare festa è anche la Elevationshop.com Olginate che entra finalmente in zona play-off, approfittando della caduta di Ostiano grazie alle “cugine” lecchesi. Le ragazze di coach Roberto Tirelli hanno piegato la resistenza dell’Us Esperia Cremona 3-1 (25-15, 16-25, 25-21, 25-22)

A dieci turni dalla fine, la Picco ha 40 punti, Gossolengo 38, Olginate 36, Ostiano 35. Le altre sembrano ormai fuori dai giochi. La stagione del volley nostrano, al momento, è da sogno.

(Articolo in collaborazione con www.leccochannelnews.it)