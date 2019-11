Paolo Di Nunno, annuncio choc: «Lascio il calcio e il Lecco»

La Calcio Lecco, dopo avere buttato alle ortiche, sabato sera sul campo, la possibilità di tornare al successo, pareggiando 1-1 in casa con la Giana Erminio (il gol di D'Anna per evitare addirittura la sconfitta), incassa un'altra notizia negativa.

A sconvolgere - ancora una volta - l'ambiente bluceleste è il patron Paolo Di Nunno, che ha affidato a un comunicato stampa apparso sul sito della società la sua volontà di lasciare il calcio e dunque anche il Lecco, «stanco - ammette il presidente - di investirci soldi». Non è la prima volta che questo avviene: le sue dimissioni erano già state ventilate più volte nel corso dell'anno. Nel frattempo è stato dichiarato il silenzio stampa.

Cara Calcio Lecco e cari tifosi blucelesti,

con grande rammarico mi vedo costretto ad annunciare le mie dimissioni da Presidente e a lasciare ogni incarico all’interno della Società. La mia scelta deriva da quanto visto in questi ultimi mesi. Onestamente non ho più voglia di spendere né tempo, né soldi nel Lecco.

Mi dispiace molto per il settore giovanile e per i giovani blucelesti che stanno regalando molte soddisfazioni, ma da oggi non ho più intenzione di continuare la mia avventura nel calcio.

In fede,

Paolo Leonardo Di Nunno