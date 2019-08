Giochi del Mediterraneo: il Quattro di coppia di Giorgia Pelacchi è d'oro

Dopo il titolo mondiale Under 23 nel Quattro senza, Giorgia Pelacchi si impone ancora una volta a livello internazionale. La 21enne di Abbadia, cresciuta alla Moto Guzzi e ora in forza alla Sc Lario, ha vinto la medaglia d'oro sul Quattro di coppia ai Giochi del Mediterranneo a Patrasso, Grecia

Pelacchi, impegnata sull'armo con Marta Barelli, Arianna Bini, Benedetta Faravelli e Serena Lo Bue al timone, aveva centrato la finale già nella giornata di domenica vincendo nettamente la propria batteria. Questa mattina nella finale, l'Italia ha ampiamente staccato la Spagna.

Nel frattempo altre speranze di successi stanno maturando in Austria. Andrea Panizza è protagonista ai Mondiali di canottaggio in svolgimento a Linz. Il mandellese è impegnato sul Quattro di coppa Senior dell’Italia che in batteria ha centrato direttamente la semifinale giungendo secondo alle spalle dellaNuova Zelanda. Martino Goretti, sul Singolo Pesi leggeri (specialità non olimpica), ha vinto la propria batteria con il migliore tempo e attende i quarti di finale; nel paracanottaggio, singolo Pr2, Daniele Stefanoni si è piazzato secondo in batteria e andrà ai recuperi.