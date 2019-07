Giorgia Pelacchi nell'olimpo del canottaggio: suo il Mondiale Under 23

Orgoglio abbadiense. Giorgia Pelacchi, 21enne cresciuta alla Canottieri Moto Guzzi e ora in forza alla Sc Lario, si è laureata campionessa del mondo con il quattro con ai Mondiali di canottaggio Under 23 in svolgimento al Benderson Park di Sarasota, Florida.

Il successo di Giorgia è maturato con Claudia Destefani (Canottieri Aniene), Benedetta Faravelli (Carabinieri/Sc Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/Sc Garda Salò) e Diletta Diverio (Cus Torino) al timone: le ragazze hanno abbassato il record del mondo di categoria, nella specialità, con 7'02'22". Oro all'Italia, argento alla Francia e bronzo all'Australia.

La gara ha visto l'equipaggio azzurro in scia alle francesi per tutta la prima parte, il sorpasso ai mille metri e l'accelerazione decisiva nella seconda metà della finale.

«Una gara bellissima - ha commentato Pelacchi al termine della gara - All'inizio non eravamo davanti ma poi abbiamo aumentato il passo, è stato qualcosa di troppo bello, ringrazio la mia società, la Lario, e la squadra che è qua ed era a Piediluco per il raduno; ringrazio il mio allenatore Stefano Fraquelli e la mia famiglia».

L'intervista alle cinque "ragazze d'oro"