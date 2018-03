La Picco Lecco riceve il certificato di qualità argento per il settore giovanile

La Picco Lecco ha ricevuto ancora una volta dalla Fipav il Marchio di qualità per l'attività giovanile. Ed è riuscita a salire un gradino. A differenza delle precedenti quattro, la certificazione per il 2018-19 è d'argento, a testimonianza del grande lavoro svolto.

Il marchio di qualità Fipav ha cadenza biennale ed è assegnato da una commisione della Federazione italiana pallavolo dopo approfondite verifiche sul settore giovanile. Dal 2010 a oggi la Picco lo ha sempre ricevuto, ma di secondo livello, Standard. Per il biennio in cors, invece, le è stato assegnato il marchio d'argento (quello d'oro in genere va a società iperstrutturate come Yamamay o Foppapedretti).

Il presidente: «Importante confermarsi»

«Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente Dario Righetti - Abbiamo sempre ottenuto questa certificazione sin dalla sua istituzione, ormai una decina d'anni fa. L'importante è confermarsi, senza interruzioni. La Fipav nazionale ha mostrato apprezzamento per il lavoro svolto, si vedono i risultati anche dal punto di vista della qualità e non solo della quantità. Le verifiche sono molto approfondite e riguardano allenatori, staff e tipo di allenamento svolti, oltre alla struttura societaria. Lo stimolo è continuare di questo passo».

