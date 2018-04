Pallavolo. Picco, festa vicina: Maurdo ko, mancano tre passi

Prosegue la marcia incontrastata dell'AcciaiTubi Picco Lecco verso la promozione in Serie B1.

La capolista del Girone B di Serie B2 impiega un’ora, minuto più, minuto meno, ad aver ragione di Marudo, replicando lo stesso score della gara d’andata e guadagnando matematicamente l’accesso ai play off di categoria. Il salto di categoria dista una vittoria, che dovrà arrivare in una delle prossime tre, conclusive partite verso la gloria tanto cercata e sudata.

Il match del “Bione” ha poca cronaca: forte di una Cinzia Ferrario in versione deluxe (diciotto punti alla fine del match) e di un collettivo ormai rodato alla perfezione, la squadra di coach Gianfranco Milano ha concesso le briciole alle giovani avversarie, che si devono accontentare dell’onore delle armi al termined dell’incrocio con la capolista.

Tra sette giorni la Picco Lecco sfiderà in trasferta la Ceramsperetta Cusano decima in classifica, con in mano il primo match point della sua cavalcata fin qui trionfale.

AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco 3-0 Tomolpack Marudo (25-20; 25-14; 25-12)