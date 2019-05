Picco Lecco, che impresa! Offanengo espugnata, la serie torna al "Bione"

Poche pochissime, possibilità. Eppure, l’AcciaiTubi Picco Lecco sbanca il PalaCoim e porta la Chromavis Abo allo spareggio del “Bione”. Un epilogo per tanti versi inatteso e quasi insperato: senza Stomeo, Mandaglio e Sironi, le biancorosse si confermano bestia nera delle cremasche ed espugnano il loro palazzetto al termine di una gara thrilling, che ha dimostrato sostanzialmente una cosa: ogni qualvolta la Picco è lì per essere piegata, si verifica una sorta di effetto molla che le spinge oltre gli ostacoli. Senza scomodare ulteriori metafore, riassumiamo il tutto in un termine: attributi.

Offanengo-Lecco: il tabellino di gara 2

Chromavis Abo Offanengo 2-3 AcciaiTubi Picco Lecco (23-25, 18-25, 25-20, 25-22, 13-15)

Chromavis Abo Offanengo: Dalla Rosa 15, Cheli 19, Nicolini 8, Porzio 18, Gentili 8, Minati 19, Giampietri (L), Bressanelli, Marchesi 1. N.e.: Rossi, Russo, Raimondi, Colombetti (L). All.: Barbieri

AcciaiTubi Picco Lecco: Lancini 18, Ferrario 10, Martinelli 19, Santini 22, Civitico 8, Roncon 6, Garzonio (L), Badini 2, Mainetti. Ne.: Ronzoni, Dell’Oro, Stomeo. All.: Milano

Arbitri: Baldi e Citro