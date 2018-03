La Picco Lecco Under 18 vola in finale nel campionato provinciale

Una finale meritata, favolosa. La Picco Lecco Under 18 si giocherà il titolo che vale una stagione intera. La squadra biancorossa allenata da Diego Ficarra e Paolo Arco ha centrato infatti la finale del campionato provinciale U18 Eccellenza, superando 3-2 il Volley Team Brianza (8-25 15-25 25-21 25-20 15-11).

La qualificazione è giunta al termine di una vera e propria battaglia di due ore: le lecchesi vengono aggredite in battuta sin dall’inizio dalla squadra brianzola, sostenuta da un tifo da stadio, e perdono i primi due set. Poi, però, scatta la reazione; la Picco, con pazienza e umiltà, ritrova il gioco e porta il Vtb al quinto, in cui l’entusiasmo per la rimonta fa la differenza.

La finale si disputerà il 18 marzo e vedrà opposta la Picco al Vero Volley Monza.

