La Picco Lecco batte anche Parella al Bione: mantenuta la vetta

Prima partita del girone e primi tre punti pieni per l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, uscita ampiamente vittoriosa dal testacoda del "Bione" con la cenerentola Volley Parella Torino, lasciata in fondo alla classifica con zero punti accumulati in oltre metà campionato.

La capolista del girone A di Serie B1 non gioca un gran match, ma fa quanto basta per conquistare l'intera posta in palio, sedando ogni velleità delle ospiti quando queste allungano a metà secondo set. Si tratta, nella sostanza delle cose, dell'unico vero pericolo corso in una serata quasi interlocutoria. Finale 3-0 (25-19, 25-20, 25-16).

Non molla la presa la Tecnoteam AlbeseVolley, che sbanca il campo della Conad Alsenese e si mantiene a tre punti di distanza.