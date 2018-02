Volley: la Picco coglie la "settima meraviglia" e rimane in vetta alla B2

La Picco Lecco non si ferma più. Al Bione, sabato sera, è arrivata la settima vittoria consecutiva, settima "meraviglia" del campionato sempre più convincente che le biancorosse stanno disputando in Serie B2.

Avversaria della 15^ giornata la Memit PGS Senago, schiantata 3-0 con partita vera soltanto nel primo set, risolto 25-15. Quasi una formalità i successivi due parziali, conquistati 25-17 e 25-10.

La Picco, attesa settimana prossima dal primo di una serie di scontri importanti, contro l'Ostiano terzo in classifica, rimane in vetta al campionato a braccetto con il Gossolengo a 37 punti. Quarta, a quota 33, c'è la Elevationshop.com Olginate che si è sbarazzata, in trasferta, della Euro Hotel Monza con un secco 0-3 (19-25, 17-25, 21-25).

