È dell'australiano Stannard il guizzo vincente al Piccolo Lombardia

Era uno dei grandi favoriti della vigilia e non ha tradito le aspettative. L’australiano Robert Stannard ha vinto il 90° Piccolo Giro di Lombardia, classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23 corsa domenica a Oggiono (Lecco). Secondo posto per il valtellinese Andrea Bagioli (Team Colpack), terzo il francese Clement Champoussin (Chambery Cyclisme Formation).

Un podio di altissimo livello, una corsa bellissima - baciata anche da una splendida giornata di sole e dalla presenza di un folto pubblico - e dunque un nuovo successo organizzativo per il Velo Club Oggiono del presidente Daniele Fumagalli.

Alla corsa hanno partecipato 161 concorrenti, ma all'arrivo sono giunti soltanto in 80 a testimonianza della durezza del percorso. Fuochi d'artificio, in corsa, sia sul Ghisallo sia sull'erta di Villa Vergano, ma per decretare il vincitore è necessaria la volata ra i migliori. La spunta Stannard.