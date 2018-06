Più di mille persone al decimo raduno Gruppi di Cammino Lecco e Monza a Colico

Anche quest’anno sono stati tantissimi i camminatori giunti da tutti i paesi delle province di Lecco e Monza per partecipare alla decime edizione del Raduno dei Gruppi di Cammino dell’ATS della Brianza.

Circa 1200 persone sono giunte questa mattina a Colico per l’ormai tradizionale raduno, e hanno riempito Piazza Garibaldi, prima di compiere circa 7 km in un percorso molto piacevole e rilassante lungo il lago e il fiume Adda.

L’iniziativa è giunta alla decima edizione ed è organizzata dall’ATS della Brianza con i Gruppi di Cammino attivi nel territorio (95 attivi in totale) nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico–degenerative.

Ha aderito, in prima fila, la Direzione Strategica dell’Agenzia di Tutela della Salute, accolta dal Sindaco di Colico Monica Gilardi.

Il gruppo di cammino di Colico ha previsto la possibilità per i partecipanti di pranzare presso i ristoranti del paese ad un prezzo convenzionato e la possibilità di visitare Forte Montecchio nel pomeriggio, che è rimasto aperto per l’occasione.

La farmacia di Colico Dott. Luca, in collaborazione con Phyto Garda ha fornito acqua, integratori e un cofanetto con prodotti vari, mentre Carrefour, Galbusera e altre attività hanno fornito bevande e biscotti.

Il raduno si è aperto con i saluti del Sindaco di Colico Monica Gilardi, che ha ringraziato: “L’ATS della Brianza per quest’attività così importante e soprattutto il gruppo di cammino di Colico che, insieme a volontari tra cui Alpini e Protezione Civile, hanno permesso lo svolgimento di questa splendida giornata”.

Subito dopo uno storico camminatore, Angelo Elli, il “poeta dei gruppi di cammino”, ha letto una poesia in dialetto brianzolo, dedicata a tutti i “colleghi”.

Il Direttore dell’ATS della Brianza Massimo Giupponi ha sottolineato come: “Oggi siamo qua in 1200 camminatori che provengono da tutti i luoghi della nostra ATS, ciascuno con l’orgoglio dell’appartenenza al proprio gruppo, perché col proprio gruppo svolge tutto l’anno quest’attività. Un’attività che non è solo camminare, ma farsi portatori di un’idea di salute e di benessere che parte da una responsabilità personale”.

Il dott. Giupponi ha poi informato della presenza di un banchetto informativo che l’ATS ha portato in piazza a Colico per dare informazioni rispetto al nuovo percorso di presa in carico dei pazienti cronici.

Il Direttore Sanitario dell’ATS Silvano Lopez ha invece posto l’attenzione sul fatto che: “Oltre a camminare e far bene al nostro corpo, far parte di un gruppo di cammino vuol dire stare insieme, parlare, socializzare; quindi il gruppo di cammino serve a far star bene il corpo ma anche la testa”.

Antonino Izzo, walking leader del Gruppo di Cammino di Colico e primo organizzatore del raduno ha ringraziato tutti i presenti, gli sponsor, il Comune e l’ATS e ha fornito tutte le informazioni sulla giornata.

Il Direttore Generale dell’ATS della Brianza Massimo Giupponi ha salutato i camminatori: “È un grande piacere vedere un’adesione così massiccia a questo raduno, che manifesta un’attenzione importante per la promozione e l’educazione alla salute. Oggi ci dimostrate che c'è tanta gente sul territorio che offre a tutti i cittadini una possibilità di star bene. Il raduno è anche un’espressione forte di due territori che decidono di fare cose insieme e le fanno bene.”

