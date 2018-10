Valmadrera, presentata l'attività della Polisportiva Valmadrera per il nuovo anno

Lunedì sera 15 ottobre un cinema teatro strapieno, che ha accolto alcune squadre a rotazione per rispettare il limite dei posti, ha ospitato la presentazione di tutta l’ attività 2018/19 della Polisportiva Valmadrera. Il presidente Antonio Monti ha aperto la serata, ricordando la grande scommessa di quest’anno, i lavori del campo in sintetico e come in primavera si festeggerà il quarantacinquesimo traguardo dalla fondazione della società. Poi si è tenuta la presentazione di don Isidoro Crepaldi, nuovo Parroco, presente con don Tommaso, che ha interloquito con i ragazzi delle squadre più piccole per ricordare il valore fortemente educativo di tutto lo sport.

Antonio Rusconi, assessore allo sport del Comune, ha portato il saluto del sindaco e dell’Amministrazione Comunale, evidenziando come la Polisportiva sia «la società che si prende cura del maggior numero di minori a Valmadrera per una sana pratica sportiva». Alberto De Pellegrin, vicepresidente del Comitato per il campo in sintetico, ha poi evidenziato come «i lavori sono partiti, si sta mettendo allo stesso livello il campo da parte di Limonta e poi si eseguirà la parte finale». Poi, ha ricordato la necessità di nuove risorse con donazioni, prestiti infruttiferi e voucher.

A seguire si è svolta la serie delle foto con gli allenatori e i responsabili di settore. Don Isidoro ha ricevuto da Piera Crimella, volontaria storica dell’ oratorio e del comitato per il sintetico, la prima delle nuova serie di felpe celebrative del campo.