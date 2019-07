Valmadrera: a settembre parte la ventottesima edizione della scuola calcio

Sarà la 28ª edizione quella che, dopo l’estate, attenderà tutti i bambini nati negli anni 2012-2013 e 2014 per un’altra esperienza calcistica a Valmadrera. Partirà sabato 15 settembre alle ore 9.30, sul nuovo campo in erba sintetica del Centro Giovanile (Oratorio Maschile) di Via Bovara, 11 e dedicata come sempre alla memoria di Alessandro “Sam” Sampietro, dapprima giocatore e poi allenatore della Polisportiva Valmadrera.

Sarò nuovamente il Centro Revisione “Le Grigne” di Civate lo Sponsor primario della Scuola Calcio che darà modo a tanti giovanissimi atleti di iniziare questa loro esperienza di sport e di gioco. La scuola calcio effettuerà le lezioni al sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (nei mesi freddi presso il campo coperto del Tennis Club del centro).

Alla direzione della Scuola Calcio ci sarà ancora Fabio Corti, ex giocatore professionista nonchè allenatore di squadre giovanili della provincia per diverse stagioni, insieme a Francesco Guzzetti, laureato in scienze motorie, docente all’Istituto Comprensivo di Valmadrera e agli altri tecnici Anghileri Greta, Gnocchi Silvio, Pitton Matteo, Locatelli Lorenzo e Ruberto Biagio.

Per i bambini di 7 anni, la F.I.G.C. di Lecco organizzerà poi un mini torneo denominato “Piccoli Amici”; il gruppo sarà allenato da alcuni dei suddetti tecnici.

Chi volesse iscrivere il proprio figlio o figlia alla scuola calcio lo potrà fare presso la sede della Polisportiva in Via Bovara 11 (Oratorio) il martedì dalle ore 21.00 alle 22.00 oppure il giorno stesso di inizio delle lezioni, direttamente al campo sportivo. Per ulteriori informazioni: polisportiva.valmadrera@gmail.com

