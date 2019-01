Vercurago: tagliato il nastro del nuovo campo in erba sintetica

Il giorno di domenica 6 gennaio 2019 rimarrà sicuramente nella storia di Foppenico e della locale Polisportiva. In occasione dell'Epifania, infatti, la società biancorossa ha tagliato il nastro del nuovo campo in erba sintetica costruito all'interno dell'oratorio parrochiale del rione di Calolzio. La società, nata nel novembre 2018, conta su circa 170 atleti e su 50 tra collaboratori e dirigenti, risultando essere uno dei vivai storici del territorio lecchese.

Presente, per il momento inaugurale, il sindaco Marco Ghezzi, che non si è perso l'atteso momento del taglio del nastro. I lavori, partiti a settembre, sono stati conclusi sul finire del 2018. Una volta conclusa la cerimonia, è andata in scena una partita amichevole tra dirigenti e allenatori della Polisportiva Foppenico, che ha anticipato la Santa Messa tenutasi presso la Chiesa Parrochiale. Al termine, presso l'oratorio è stata presentata l'attività della stagione in corso.

Da mesi abbiamo iniziato a parlare di un meglio che doveva ancora venire. "The best is yet to come" dicevamo.

Da mesi abbiamo lavorato per migliorarci, per dare qualcosa di "meglio" a chi in noi crede tutti i giorni. I nostri tesserati e le loro famiglie.

Qualcuno ha cercato di metterci i bastoni tra le ruote, creandoci si qualche problema, ma non riuscendo a fermarci.

Abbiamo voluto questa cosa, ce la siamo messa in testa e abbiamo lottato per conquistarla. Un po' come quello che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi, perché glielo dovevamo!

Oggi siamo qui, abbiamo fatto un altro gradino in più sulla scala della nostra crescita. Un altro bel gradino.

Non siamo arrivati, da qui partiamo.

Da qui, da questo nuovo campo, iniziamo sin da subito a puntare più su perché sappiamo che c'è sempre un "meglio" che "deve ancora venire" ; che #TheBestIsYetToCome!