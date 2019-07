La nuova Acd Calolzio è pronta a dare il meglio per giocarsi la Promozione

Presentata la nuova Prima Squadra dell’Acd Calolziocorte. La società guidata dal presidente Pietro Stucchi è pronta a dare battaglia nel campionato di Prima Categoria 2019/2020 e per farlo ha rinforzato la rosa a disposizione di mister Daniele Perego in vari settori. Molti i giovani, senza dimenticare un tocco di esperienza. In realtà più che di un rinforzo si è trattato di una vera e propria rivoluzione col chiaro obiettivo di puntare alla salita in Promozione dopo la scorsa annata conclusa con una salvezza segnata da un’emozionante remuntada.

I calciatori sono stati presentati nei giorni scorsi in un incontro organizzato al Bar del Colle a Colle Brianza (nelle foto).

Ecco nomi e ruoli degli amaranto. Portieri: Michele Corbetta e Luca Forliano. Difensori: Fabio Manzoni, Giovanni Valentino, Daniele Sibio, Simone Mauri, Matteo Crimella, Dario Pozzi, Andrea Stucchi, Ricky Manfreda. Centrocampisti: Filippo Mandelli, Stefano Garghentini, Abrour Jawar, Yann N’Dry, Paolo Baggioli, Luca Visconti e Mattia Visconti. Attaccanti: Serjan Fjolla, Alessio Galluccio, Andrea Puricelli, Oltjan Raba, Nicholas Riva e Maximilian Bub.

Questo invece lo staff tecnico. Mister Perego sarà affiancato dal vice Franco Barachetti e dal preparatore dei portieri Erio Castagna. Con loro anche Matteo Comi (massaggiatore), Egidio Arzini e Giancarlo Brioni (magazzinieri), Vittorio Castagna e Domenico Gatto (Direttori sportivi), Francesco La Fauci (dirigente accompagnatore), Roberto Bario (team manager), Cristian Locatelli (social manager) e Alessandro Rocca (guardalinee collaboratore).

Gallery