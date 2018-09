Np Olginate: «Crescere e migliorare, in campo e come società»

Crescere, come società e settore giovanile. Magari raggiungendo ottimi traguardi anche con la squadra ammiraglia in Serie B.

È stata presentata questa mattina, al Griso di Malgrate, la nuova stagione della Np Olginate. Nell'occasione è stato introdotto il roster della Serie B, insieme allo staff tecnico guidato da Massimo Meneguzzo che avrà il compito di crescere un gruppo molto giovane, cercando poi di migliorare il risultato dello scorso anno, la retrocessione al play-out dopo un campionato giocato con impegno e qualità.

Il coach si è detto «meravigliato della struttura e dell'organizzazione trovata. C'è una grande voglia, non potevo dire di no e sono qui per dare il massimo». Uno a uno ha chiamato i suoi nuovi giocatori, cercando come sempre di motivarli a lavorare quotidianamente.

«L'obiettivo è crescere come struttura, diventare più "impresa" e meno associazione sportiva - ha dichiarato il presidente Fausto Chiappa - Vogliamo creare una rete fra le aziende che ci sostengono. Per quanto concerne il settore giovanile, è un nodo centrale del nostro progetto e vorremmo arrivare in futuro, magari già dalla prossima estate, ad avere una squadra in ogni campionato».

«Alcuni aspetti positivi della scorsa stagione ci hanno fatto riflettere e inorgoglito - ha detto il dg Fabio Ripamonti - Il bilancio in termini d'immagine è senza dubbio positivo, ci sono stati ottimi riscontri un po' ovunque siamo andati a giocare. Ora è il momento di aprire un nuovo corso, per questo mi sono rivolto, coinvolgendolo, all'amico Fausto. Si è dato il via a un progetto tecnico che auspichiamo durevole negli anni».

La prima di campionato arriverà domenica 7 ottobre a Padova.