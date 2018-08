Primo sigillo Basco al Giir di Mont: trionfa Aritz Egea. Tra le donne Silvia Rampazzo si conferma regina

Per la prima volta il Giir di Mont parla basco. L’edizione 2018 corsa questa mattina, domenica 29 luglio, è stata vinta infatti da Aritz Egea, spagnolo delle regioni basche, che è sfuggito ai rivali fin dalle prime battute di gara conquistando la vittoria con un tempo di 3 ore, 22 minuti e 5 secondi. Con lui sul podio Cristian Minoggio e Daniel Antonioli, mentre tra le donne si è confermata regina Silvia Rampazzo, già vincitrice lo scorso anno sullo stesso tracciato.

Ecco cronaca e protagonisti di questa 26esima edizione seguita alla “scorpacciata mondiale” del 2017, ancora una volta ricca di emozioni e fatica. Come sempre il primo protagonista dell’affascinante corsa premanese che abbraccia i 12 alpeggi del circondario, svettando fino a Bocchetta Larec - cima Coppi con i suoi 2063 metri di quota, è stato il pubblico, numeroso lungo tutto il percorso, ma in particolare negli alpeggi più vicini a Premana e sul GPM. Tutti a sostenere e incitare i concorrenti, di qualsiasi provenienza fossero, viste le 15 nazioni e i tre continenti rappresentati. La gara è stata anticipata ieri sera da un’applaudita staffetta dei giovanissimi dell’AS Premana e del talk show con l’argento olimpico e oro mondiale del fondo Federico Pellegrino ed il campione di corsa in montagna Xavier Chevrier. Stamattina l’atteso start con un “parterre de roi” al via. Prima sono partiti i concorrenti del Mini Giir di Mont di 20 km, poi alle 8.20 sono scattati gli ironmen e le ironwomen della 32 km. Dopo le prime battute l’ugandese Jean Baptiste Simukeka cerca di staccare il gruppo, ma già al secondo alpeggio nel bel mezzo della prima salita all’Alpe Chiarino dopo 5 chilometri di gara, Aritz Egea ha imposto un ritmo elevatissimo che nessuno è stato capace di interpretare. Egea ha affrontato per primo anche la dura salita che porta a Bocchetta Larec mentre alle sue spalle Simukeka faceva trapelare dalle smorfie sul viso tutta la sua stanchezza e la scarsa reattività. In grande spolvero da metà gara in poi Cristian Minoggio e Daniel Antonioli, due autentici diesel, che hanno carburato dopo le prime due selettive salite. A loro nel finale si è aggiunto anche Alberto Comazzi, il quale avrebbe potuto lottare per il podio, ma nella discesa finale da Deleguaggio è rovinato a terra, guadagnando una brutta contusione al costato. Negli ultimi chilometri Egea, ormai col successo in mano, ha badato a controllare la situazione, e dai sei minuti di vantaggio ai 23 km è arrivato sul traguardo dopo 3h22’5”, con appena 2'40” su Minoggio, felicissimo per il proprio risultato, e 8’ su Daniel Antonioli. Podio sfumato per Comazzi che, dopo l’arrivo, si è sdraiato a terra dolorante, ma comunque con un quarto posto di tutto rispetto.

La gara delle donne ha avuto una sola e grande protagonista: Silvia Rampazzo. Era tornata a Premana per gustarsi il percorso che lo scorso anno, correndo a tutta per il titolo mondiale, non aveva potuto ammirare. La veneziana ha ingranato la marcia veloce fin dal via e nessuna è mai riuscita poi ad avvicinarla. Applaudita a gran voce dal pubblico, Silvia Rampazzo è letteralmente volata sul traguardo di Premana, vincendo con 3h 54’ 52” e migliorando anche il suo personale del 2017 (3h 56’ 45”). Elisa Desco ci teneva a far bene e la valtellinese non ha tradito le aspettative, piazzandosi seconda davanti alla rumena Denisa Dragomir, la vincitrice del 2015.

Nella gara breve di 20 km, invece, successo del keniano Dennis Bosire Kiyaka e di Sara Rapezzi, ugualmente acclamati sul traguardo dal solito pubblico delle grandi occasioni, una delle tante prerogative che fanno del Giir di Mont una gara mitica. A tal proposito fanno testo le parole di Aritz Egea al traguardo: «È una gara bellissima con un pubblico fantastico – ha commentato il basco Aritz Egea - Il Giir di Mont è la Zegama-Aizkorri d’Italia, e la Zegama-Aizkorri è il Giir di Mont spagnolo». Felicissima anche la campionessa Rampazzo: «Sono affezionata a Premana, questa è la mia gara preferita. Oggi non avevo informazioni di cosa stava succedendo dietro di me, ho tirato sempre forte, ma mi sono divertita». Quest’anno a guidare l’organizzazione (AS Premana) c’era un comitato rinnovato con tanti giovani. Dopo i complimenti per l’ottima riuscita dell’evento sportivo Valsassinese, si è già iniziato a parlare dell’edizione 2019…

Giir di Mont - classifica maschile

1 Egea Aritz Runcard 03:22:05; 2 Minoggio Cristian Runcard 03:24:45; 3 Antonioli Daniel R.A.S. Courmayeur 03:30:06; 4 Comazzi Alberto Sport Project Vco 03:30:23; 5 Bianchi Filippo Libertas Vallesabbia 03:30:30; 6 Zinca Ionut Fubyshop 03:32:17; 7 Brambilla Danilo Falchi-Lecco 03:34:07; 8 Cappelletti Daniele Atletica Valle Di Cembra 03:35:51; 9 Zemaník Jan Runcard 03:36:19; 10 Invernizzi Davide Team Pasturo Asd 03:36:55

Giir di Mont - classifica femminile

1 Rampazzo Silvia Tornado 03:54:52; 2 Desco Elisa Atl. Alta Valtellina 03:58:45; 3 Dragomir Denisa Runcard 03:59:41; 4 Morgan Charlotte Scottish Athletics 04:07:51; 5 Rota Daniela Atl. Paratico 04:16:52; 6 Maiora Maite Runcard 04:22:00; 7 Bani Barbara Free-Zone 04:26:35; 8 Compagnoni Giulia Salomon Team 04:45:52; 9 Nicandra Peña Vasquez Luisa Runcard 04:54:22; 10 Cereda Marta Gr. Escurs. Falchi Olginatesi 05:07:29

Mini Giir di Mont - classifica maschile

1 Kiyaka Dennis Bosire Atletica Sandro Calvesi 01:39:53; 2 Bacchion Gabriele Runcard 01:42:03; 3 Rossi Giovanni A.S. Lanzada 01:43:27; 4 Prandi Andrea Atl. Alta Valtellina 01:45:15; 5 Pomoni Luigi Premana 01:45:30; 6 Rota Andrea Atl. Lecco-Colombo Costruz. 01:46:27; 7 Hernandez Cruz Abraham Mexico 01:47:01; 8 Corti Massimiliano Atl. Lecco-Colombo Costruz. 01:47:39; 9 Bertoldini Tiziano C.S. Cortenova 01:50:36; 10 Delorenzi Marco Pini Factory Racing 01:51:02

Mini Giir di Mont – classifica femminile

1 Rapezzi Sara O.S.A. Org.Sportiva Alpinisti 02:09:59; 2 Oregioni Arianna La Recastello Radici Group 02:10:48; 3 Combi Lorenza G.P. Santi Nuova Olonio 02:14:04; 4 Pallini Elisa C.S. Cortenova 02:14:17; 5 Gianola Serena Premana 02:16:44; 6 Pedroni Cecilia Runcard 02:17:06; 7 Tagliaferri Elena Pol. Pagnona 02:20:51; 8 Palfrader Sarah Atl. Alta Valtellina 02:22:36; 9 Rizzi Lara Premana 02:27:33; 10 Picco Alice Falchi-Lecco 02:27:53

