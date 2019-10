Mister D'Agostino, esordio amaro: a Busto è un Lecco spento e confuso

Altro scivolone della Calcio Lecco che, sul campo della Pro Patria, cade 1-0. Davvero amaro, dunque, l'esordio di Gaetano D'Agostino sulla panchina bluceleste, dopo l'esonero di Marco Gaburro.

I lecchesi, schierati con un 4-3-3 composto per otto undicesimi da giocatori arrivati quest'anno, non entrano mai veramente in partita, e sono costretti a capitolare già al 9': Safarikas compie un primo miracolo ma poi nulla può sulla ribattuta vincente di Mastroianni. È il gol che decide il match. Sono proprio gli interventi del portiere greco a evitare un passivo più pesante, mentre nella ripresa il ritmo cala ulteriormente e gli ingressi dalla panchina non portano valore aggiunto alla squadra bluceleste, che dopo la sesta sconfitta in otto gare rimane ancorata al terzultimo posto nella classifica del girone A di Serie C.

Pro Patria 1-0 Calcio Lecco 1912 (1-0)

Marcatori: Mastroianni (P) al 10′ p.t.

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Spizzichino (dal 20′ s.t. Cottarelli), Brignoli (dal 1′ s.t. Palesi), Bertoni (dal 20′ s.t. Pedone), Ghioldi (dal 28′ s.t. Masetti), Galli; Le Noci (dal 28′ s.t. Kolaj), Mastroianni (Mangano, Marcone, Molnar, Parker, Defendi, Colombo, Molinari). All. Ivan Javorcic.

Lecco (4-3-3) Safarikas; Carissoni, Vignati, Bastrini, Pastore; Moleri (dal 33′ s.t. Lisai), Pedrocchi (dall’8′ s.t. Segato), Scaccabarozzi (dal 20′ s.t. Marchesi); Strambelli, Chinellato (dall’8′ s.t. Fall), Maffei (dal 20′ s.t. Giudici). In panchina: Jusufi, Malgrati, Samake, Merli Sala, Capogna, Nivokazi, Nacci. All. Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Carlo Petrella di Viterbo (Santi di Prato e Dicosta di Novara)

Note: terreno in condizioni accettabili; spettatori 800 circa; ammoniti: Bertoni, Boffelli, Spizzichino, Moleri, Giudici, Galli. Angoli: 4-6. Partita iniziata con 18 minuti di ritardo.