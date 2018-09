Ragni di Lecco Academy 2018: concluso il secondo modulo in Dolomiti

Nonostante il meteo “ballerino” il modulo roccia dell’Academy 2018 si è svolto regolarmente dal 27 al 30 agosto ed ha avuto come teatro le pareti della Val Gardena, delle Tofane e del Sarca.

I quattro giovani allievi (Paolo Belloni, Giacomo Regallo, Raffaele Tangari e Davide Visconti), affiancati dai Ragni Giovanni Ongaro, Paolo Marazzi, Maurizio Tasca e Dimitri Anghileri, si sono cimentati sul terreno d’avventura di vie di ampio respiro e stampo classico.

Dagli affascinanti e non proprio conosciutissimi itinerari del Sass de Ciampac (Via Solarium e Via della Rampa), alle classicissime della Tofana di Rozes (Primo e Secondo Spigolo e Via Costantini Apollonio), fino agli itinerari del Colodri che ancora conservano un saporte “selvatico”, gli istruttori hanno affiancato i ragazzi su percorsi che, oltre a richiedere abilità nell’arrampicata, hanno messo alla prova la loro capacità di individuazione dell’itinerario e di gestione della progressione nelle diverse situazioni, anche in quei tratti, caratteristici delle pareti dolomitiche, dove la roccia non è propriamente fra la più solide…

“Come il modulo al Monte Bianco anche questa trasferta ci è parsa molto profiqua – commenta il presidente dei Ragni di Lecco Matteo Della Bordella – le Dolomiti sono uno dei terreni dove i Ragni hanno realizzato alcune delle loro imprese più belle e ancora oggi sono il simbolo di una scalata avventurosa e non addomesticata, dove, per realizzare i propri obiettivi, occorre mettere in campo diverse qualità, non soltanto atletiche. Questa è una palestra dove si maturano esperienza, intuito, capacità di tenere duro e pure quella, importantissima, di saper rinunciare”.

"L’esperienza è stata sicuramente per tutti molto impegnativa, ma anche profondamente positiva e arricchente, come testimoniano i racconti che gli allievi hanno voluto inviarci", fanno sapere dai Ragni.

Cos’è la Ragni di Lecco Academy

La Ragni di Lecco Academy, inaugurata nel 2013, è un’iniziativa nata con lo scopo di formare giovani ragazzi all'alpinismo e metterli in condizione di effettuare salite impegnative in montagna, su ogni terreno, in autonomia e sicurezza.

L’idea è quella di trasmettere a ragazzi appassionati e talentuosi il kow how tecnico e sportivo e il patrimonio di cultura alpinistica di cui i Ragni sono depositari e interpreti, creando per loro un programma di formazione ad alto livello e consentendogli di condividere scalate di buon impegno con alcuni fra i più forti alpinisti del nostro Gruppo.

Quest’anno si è deciso elevare il corso a una sorta di “secondo livello”, coinvolgendo quattro ragazzi che hanno partecipato all'edizione 2017 e lavorando con loro a stretto contatto, per effettuare insieme salite di maggiore impegno e permettere un rapporto più profondo tra istruttori ed allievi.

