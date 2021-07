19 luglio 1961, ore 23: i Ragni di Lecco vìolano il versante sud del McKinley

Di decadi ne sono passate sei, ma non si è ancora spenta l'eco della grande impresa compiuta dai Ragni di Lecco in Nord America nel 1961. Oggi, infatti, è una data da ricordare e segnare in rosso sul calendario di tutti gli amanti dell'alpinismo e della montagna: alle ore 23 del 19 luglio 1961 i maglioni rossi mettevano piede per la prima volta sulla vetta del McKinley dopo aver vìolato la parete sud della montagna dell'Alaska, la più alta del Nord America.

Un'impresa ricordata e raccontata più volte, quella di Riccardo Cassin, Romano Perego, Gigi Alippi, Luigino Airoldi, Annibale Zucchi e Jack Canali, che ebbe grandissimo rilievo a livello internazionale ed è rammentata anche oggi che sono passati precisamente sessant'anni. Lo fa, in prima battuta, la Fondazione Riccardo Cassin:

"Sono le ore 23 del 19 luglio 1961, 60 anni fa esatti oggi. Riccardo Cassin con Gigi Alippi, Romano Perego, Annnibale Zucchi, Luigino Airoldi e Jack Canali arrivano in cima al McKinley (6.190 metri). Sono i primi a scalare il versante sud della montagna più alta del Nord America, i sei decidono di chiamare la via che hanno aperto “Città di Lecco”. In cima hanno con loro un gagliardetto con lo stemma della loro città e una statuina di San Nicolò patrono di Lecco. Gigi Alippi raccontava: «Avevamo i passamontagna, gli occhiali, le barbe gelate, non ci vedevamo negli occhi ma tutti noi abbiamo pianto in cima al McKinley per l’emozione quando ci siamo abbracciati»".

Foto Ragni di Lecco

I Ragni in vetta al McKinley

E, ovviamente, non poteva mancare il ricordo dei maglioni rossi: