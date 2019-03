In onore di Casimiro Ferrari: Della Bordella e Lanzetta ripercorrono la Via dei Ragni sul Torre

I Ragni tornano in vetta al Cerro Torre. Lo fanno grazie alla sua massima espressione, il presidente Matteo Della Bordella, che ha scalato la Via dei Ragni, aperta nel 1975 dai Maglioni Rossi, insieme al compagno di cordata Nicola Lanzetta, seguendo le orme della leggenda Casimiro Ferrari. Una piacevole deviazione rispetto all'originario progetto relativo al Diedro degli Inglesi, accantonato in attesa di migliori previsioni meteo, e un'altra tappa del film in registrazione insieme al regista italosvizzero Fulvio Mariani, che proporrà immagini sulla figura del compianto Miro.

Della Bordella in vetta al Cerro Torre: le sue emozioni

Il numero uno dei Maglioni Rossi ha così commentato l'ennesima impresa di una brillante carriera:

Cerro Torre per la via dei Ragni con un grande amico e compagno di cordata Nicola Lanzetta!!! Il mix di emozioni è stato tremendo in queste intense giornate dopo il nostro rientro e scusate se per ora non mi esce nessuna parola in più per raccontarvi come è andata o festeggiare la cumbre... Un enorme grazie va senza dubbio a Fulvio Mariani per questo grande piccolo sogno realizzato sulle orme di Casimiro Ferrari

L'emozione di Nicola Lanzetta