Lecco corre verso la ResegUp. "Cine" Corti: "Ecco i favoriti. Belgiojoso? Era impossibile, ok per il 2019"

Con la consegna dei pettorali, attiva dalle 18 alle 22 di venerdì 1 giugno, è ufficialmente iniziato il lungo avvicinamento all'edizione numero otto della ResegUp, celebre corsa che conduce dal centro di Lecco alla vetta del Resegone, con annesso ritorno nel cuore della città. Un percorso duro, lungo 24 chilometri e sviluppato su 1800 metri di dislivello positivo, che verrà affrontato da circa milleduecento atleti.

Nel 2017 Marco Moletto s'impose sul nuovo percorso, la cui partenza è stata fissata nella centralissima piazza Garibaldi alle ore 15.30. Orario e location sono confermati, così come l'arrivo (il primo previsto per le 17.15 circa) in piazza Cermenati. Chi si guadagnerà la corona 2018? Ne abbiamo parlato con Gianluca "Cine" Corti, consigliere comunale di Appello per Lecco e grande appassionato del genere, che sarà a Malnago per accogliere i corridori dopo la dura scalinata, che farà sicuramente selezione.