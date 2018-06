Simukeka e tutti gli altri: ecco gli scatti della ResegUp 2018

La ResegUp 2018, come vi abbiamo raccontato sabato, è stata vinta dal ruandese Jean Baptiste Simukeka, che ha battuto la concorrenza di Cristian Minoggio e del premanese Mattia Gianola. Al femminile, invece, Elisa Desco ha avuto ragione di Daniela Rota e della lecchesissima Francesca Rusconi.

Lo spettacolo, però, è stato molteplice: milleduecento gli atleti in gara, migliaia e migliaia le persone che si sono distribuite sul lungo percorso della gara e hanno supportato coloro che vi si sono cimentati. In questa galleria fotografica trovate i nostri scatti in gara e all'arrivo: per richiederli in formato originale scriveteci a redazione@leccotoday.it indicando il nome della foto (es: resegup 2018 arrivi (572)).