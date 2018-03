ResegUp, riaprono le iscrizioni: tutte le novità

Si aprono alle ore 20 di giovedì 1 marzo le iscrizioni alla ResegUp 2018. La celebre e attesa skyrace lecchese accoglierà quest'anno 1200 atleti, con un aumento di duecento pettorali rispetto al tetto di mille fissato fino all'edizione 2017. Come annunciato, Adidas Terrex sarà ancora una volta main sponsor della competizione, binomio che proseguirà anche nel 2019, destinata ancora una volta a richiamare tanti amanti del genere per le strade e i sentieri di Lecco.

Il duro percorso (24km, 1800 metri di dislivello positivo) è stato confermato: si partirà nuovamente da piazza Garibaldi e si percorrerà il sentiero "1" fino al Rifugio Azzoni, agognato e spettacolare traguardo di metà percorso. Sul nuovo tracciato lo scorso anno fu Marco Moletto (La Sportiva) a imporsi con il tempo di 2h17'18", mentre al femminile lo scettro di campionessa è detenuto dalla solita Denisa Dragomir (Valetudo), che per due volte ha tagliato come prima classificata il traguardo di piazza Cermenati. Lo start è fissato per sabato 2 giugno alle ore 15.

Tra le novità della ResegUp 2018 va segnalato che sarà trasmessa in live streaming, come avvenuto anche per la presentazione svoltasi presso il Politecnico di Lecco. Gli atleti stranieri potranno iscriversi anche al raggiungimento dei 1200 pettorali disponibili scrivendo a info@resegup.it. Due saranno invece i momenti che verranno dedicati dalla 2Slow, organizzatrice della competizione, a coloro che vorranno avvicinarsi alla gara e perfezionare il loro allenamento.

Parte del ricavato verrà devoluto alle associazioni "Fabio Nessi e il "Nespolo" e "Gruppo Amici di Lecco". Come da rodata abitudine, alla gara verranno abbinati il concorso fotografico "Reseclick" e il Trofeo "Stèphanie Frigère", che verrà assegnato ai primi due universitari (uno per genere, ndr) del Politecnico che taglieranno il traguardo.