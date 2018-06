La ResegUp 2018 va a Simukeka ed Elisa Desco: uno spettacolo per milleduecento atleti

Uno spettacolo unico che si è ripetuto ancora una volta. La meraviglia della ResegUp si è materializzata ancora una volta: milleduecento atleti al via, migliaia di persone in ogni angolo del lungo percorso di 24 km per 1800 metri di sviluppo: una gara dura, vinta da Jean Baptiste Simukeka (Valetudo Serim), arrivato sul traguardo di piazza Cermenati dopo 2h17'53", a pochi secondi dal record stabilito lo scorso anno da Marco Moletto (2h17'18"). Alle spalle dell'atleta ruandese, che ha strameritato il successo finale, sono arrivati il premanese Mattia Gianola (Team Crazy, 2h19'30") e Crisian Minoggio, secondo con l'ottimo tempo di 2h18'41".

Nella gara femminile si è imposta Elisa Desco (Scarpa) con il tempo di 2h49'04", arrivata al traguardo con la piccola figlia in braccio; alle sue spalle Daniela Rota (2Slow, 2h50'43") e la lecchesissima Francesca Rusconi (Zenithal, 2h57'48").