ResegUp, rimane solo l'allenamento: sold-out le iscrizioni per la decima edizione

A dare l'annuncio è stato il comitato organizzatore, poco fa: la ResegUp 2019 non accoglierà ulteriori iscritti. Questo perchè, come da previsione, nel giro di pochi giorni è stato già toccato il tetto massimo dei milleduecento pettorali assegnati, limite massimo imposto dalla 2Slow. Già venerdì sera, a poco più di un'ora dall'apertura della virtuale corsa per aggiudicarsi un posto nella celebre skyrace, erano stati circa novencento gli atleti iscrittisi alle liste di partenza.

Oltre milleduecento partecipanti

Milleduecento i posti che erano disponibili, cui andranno sommati gli atleti èlite, tra cui gli annunciati gemelli Bernard e Martin Dematteis, atleti di punta della squadra griffata Adidas Terrex. La gara, lo ricordiamo, avrà il suo via alle ore 15.30 di sabato 1 giugno 2019.