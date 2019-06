La Resegup 2019 è appannaggio di Martin Dematteis e Daniela Rota

Era uno dei favoriti, e non ha tradito le attese: Martin Dematteis ha vinto, questo pomeriggio, la decima edizione della Resegup. L'asso ha stampato il tempo di 2h 13' 51", rifilando più di un minuto al secondo, l'ex vincitore Jean Baptiste Simukeka (2h 14'53"). A completare il podio maschile Gabriele Bacchion in 2h 15'17". Primo fra i lecchesi il Falco Danilo Brambilla in 2h 19'52".

Il successo femminile è andato a Daniela Rota, seconda un anno fa in Piazza Cermenati. Il suo crono: 2h 51'32". Staccata nella discesa dal Resegone Paola Gelpi (2h 56'22"), terza Caroline Cherono (3h 05'28").

Come ogni anno, grande entusiasmo per le vie del centro dove la corsa, di 24 km (andata e ritorno dalla cima del Resegone), è partita e si è conclusa, ma anche sui sentieri verso la vetta simbolo di Lecco. Tanti gli appassionati che si sono accalcati a bordo strada per sostenere gli skyrunner di punta e soprattutto gli amatori che hanno voluto cimentarsi con questa corsa sempre più simbolo della città, e dello skyrunning internazionale con i suoi 1.200 partecipanti.

Durante la discesa dal Resegone, da segnalare l'infortunio di un atleta sul percorso, poco sotto i Piani d'Erna: necessario l'intervento dell'elisoccorso da Como per il trasporto in ospedale in codice verde.