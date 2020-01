ResegUp, c'è la data: a marzo aprono le iscrizioni per l'undicesima edizione

2 marzo, ore 20. E' questa la (prima) data più attesa da ogni ResegUpper: quella sera, infatti, si apriranno le iscrizioni per l'undicesima edizione della ResegUp, che si correrà il prossimo sabato 2 giugno, come di consueto in fascia pomeridiana. «Ci siamo...ecco la data tanto attesa! 2 Marzo ore 20, apertura iscrizioni: Resegupper pronti?!»: così l'Asd 2Slow, che organizza la gara, ha annunciato la data per in cui avverrà l'apertura delle liste.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FResegup%2Fposts%2F2589117357803870&width=500" width="500" height="480" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>