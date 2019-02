Emergenza neve: annullati i campionati provinciali. "Stop" anche dal CSI

Stop ai campionati di calcio in provincia di Lecco. E' la decisione assunta nella mattinata di venerdì 1 febbraio dalla sezione lecchese del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, cui è affidata l'organizzazione dei tornei; "stop" anche a ai campionati di Seconda e Terza Categoria, oltre a quelli organizzati dal CSI.

Campionati sospesi: il comunicato della LND

Considerate le condizioni meteorologiche avverse e per la salvaguardia dei campi la Delegazione di Lecco sospende le gare dei campionati di Juniores, Allievi e Giovanissimi previste per sabato 2 e domenica 3 febbraio. Si disputeranno regolarmente le gare di seconda e terza categoria di domenica 3 febbraio, fatta eccezione per: Seconda Categoria: Cortenova – Civate SOSPESA

Terza Categoria: Sirtorese – Rovinata SOSPESA Le date dei recuperi saranno rese note sul prossimo Comunicato Ufficiale.

Il comunicato è stato seguito da una breve nota:

A seguito di un'attenta valutazione dei campi di gioco la Delegazione di Lecco ha deciso di sospendere anche le gare dei campionati di Seconda e Terza Categoria in programma domenica 3 febbraio.

CSI Lecco: «Sospesi i campionati»

Causa il protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche con la conseguente pessima situazione degli impianti sportivi e del manto stradale, il Comitato Provinciale di Lecco ha disposto che, per i campionati di calcio a 7 e calcio a 11, le gare in calendario da oggi (venerdì 01/02/2019) sino a lunedì 04/02/2019 compreso, sono sospese. Le Società che disporranno di un impianto sportivo in buone condizioni potranno, accordandosi con la squadra avversaria e avvisando la commissione provinciale o la zona di competenza almeno 4 ore prima dell’orario di inizio, disputare regolarmente la gara in programma. Per quanto riguarda i campionati di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo e pallavolo mista le gare in programma oggi venerdì 01/02/2019 e domani sabato 02/02/2019 potranno essere spostate accordandosi con la squadra avversaria e avvisando la commissione provinciale o la zona di competenza almeno 4 ore prima dell’orario di inizio senza applicazione della tassa di spostamento.

Lecco-Lavagnese non a rischio

Per quanto riguarda la partita di Serie D Lecco-Lavagnese, in programma per domenica pomeriggio alle ore 15, attualmente il rischio rinvio è da considerarsi veramente remoto: il fondo in erba sintetica del "Rigamonti-Ceppi" è completamente imbiancato, ma la pioggia prevista sino alla mattinata stessa della gara dovrebbe assicurarne il regolare svolgimento. La seduta d'allenamento prevista per venerdì pomeriggio si è svolta regolarmente presso l'impianto comunale.