Basket Lecco scatenato con Lugo, cade Olginate. Costa capolista in A2

Convincente successo del Basket Lecco domenica sera al Bione contro Lugo. I blucelesti di Antonio Paternoster firmano la seconda vittoria stagionale in Serie B, "asfaltando" gli avversari, apparsi fin troppo morbidi, 100-71.

I lecchesi prendono subito un vantaggio confortante dal primo quarto e lo mantengono sino alla fine, mettendo a segno la bellezza di 16 triple e tirando con un eccezionale 53% dal campo. Mercoledì turno infrasettimanale a Cesena nel recupero del match rinviato alla seconda giornata.

La Np Olginate di coach Massimo Meneguzzo è uscita sconfitta dalla trasferta di Vicenza: decisivo in negativo il calo di concentrazione nella fase centrale del match. I veneti si impongono 68-60. Per i biancoblu score stagionale di due vittorie e tre ko.

In Serie A2 femminile prosegue il cammino netto del Basket Costa che infila la quinta perla consecutiva, seppure al termine di una prestazione non esaltante. È quanto basta, però, per avere la meglio della Edilweiss Albino 64-49.