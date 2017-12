La ballabiese Melesi esordisce nel gigante di Coppa del mondo a Lienz

Roberta Melesi è pronta a esordire nella Coppa del mondo di sci alpino. L’appuntamento è a Lienz, Austria, per uno slalom gigante, specialità in cui l’ex portacolori dello Sci Club Lecco, in cui è cresciuta prima di passare al Radici Group e ora al Gs Fiamme Oro, da giovanissima ha fatto incetta di vittorie.

Melesi, classe 1996 di Ballabio, a lungo è stata allenata da Marcello Tavola, prima di entrare nel gruppo sportivo della Finanza. Nelle ultime settimane ha colto diversi piazzamenti in Coppa Europa che le sono valsi la chiamata in Coppa del mondo. In particolare, da segnalare il sesto posto ottenuto a Kvitfjell, Norvegia, in supergigante lo scorso 9 dicembre. A dimostrazione di come Melesi negli anni sia diventata molto competitiva anche nelle prove veloci.