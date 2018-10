Antonio Rossi: «A disposizione per la candidatura olimpica Milano-Cortina 2026»

«Venezia è nel mio destino sportivo. Di questa città è originario Daniele Scarpa con cui ho conquistato ad Atlanta nel 1996 il primo dei miei ori olimpici. Da qui parte la corsa per raggiungere un altro traguardo importantissimo: l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026».

Grande entusiasmo per il "debutto" ufficiale della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 è stato espresso anche dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, tre volte campione olimpico.

«Sono fermamente convinto - ha spiegato Rossi che, insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a Palazzo Balbi a un vertice con il governatore del Veneto Luca Zaia e i sindaci di Milano, Beppe Sala e di Cortina, Gianpiero Ghedina - che il dossier di candidatura presentato da Milano abbia una caratura internazionale e interpreti nel migliore dei modi lo spirito che deve caratterizzare un evento come le Olimpiadi. E, conoscendo bene queste competizioni, metto già da ora a completa disposizione l'esperienza che ho maturato con i tre ori vinti ad Atlanta nel 1996 (due) e ad Sydney nel 2000. Penso infatti che conoscere "da dentro" quello che si vive durante queste manifestazioni possa davvero fare la differenza nel convincere il Cio che la candidatura lombardo-veneta sia quella giusta. Sono emozioni uniche, come quella di aver portato la bandiera italiana alle Olimpiadi di Pechino del 2008, ma che possono valere tanto».

«È inutile che ripeta - ha concluso - Rossi che questa è davvero un'occasione unica, come lo è stato l'Expo 2015 che per noi è il modello di come, facendo gioco di squadra, sia più facile vincere».