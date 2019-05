Il Rugby Lecco vince il derby col Sondrio, il ritorno in treno è una festa

Il derby è sempre qualcosa di speciale, sempre una storia a parte. La sfida tra Sertori Sondrio e Rugby Lecco, valida per la 21^ giornata in Serie B, non è stata da meno. La vittoria è andata ai blucelesti, capaci di imporsi 22-39 al termine di un match combattuto, che come sempre ha messo in palio la Coppa del Grifone per la vincitrice.

La novità di questo derby edizione 2019 è il viaggio in treno organizzato dalla società lecchese per raggiungere il campo di gioco in Valtellina. «Siamo andati in treno ed è stata una buona idea - spiega mister Sebastian Damiani - Il clima era di festa, abbiamo vinto ed eravamo tutti contenti».

Il terzo tempo si è dunque protratto anche nel viaggio di ritorno, dopo una partita giocata benissimo dal Lecco, autore di un girone di ritorno da primissimi posti. «È stata una buona partita - commenta Damiani - contro un Sondrio molto aggressivo che voleva riscattare la sconfitta dell'andata. I ragazzi sono stati bravi a giocare un rugby aggressivo sia in attacco sia in difesa. Complimenti a Filippo Corbetta e Paolo Pandiani, dell'Under 18, che sono entrati titolari e non hanno accusato la tensione del derby, anzi hanno giocato alla grande. Vogliamo continuare così anche nelle ultime due partite stagionali e prenderci il quinto posto: adesso dipende soltanto da noi».

