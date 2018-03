Il Rugby Lecco batte il Lumezzane e avvicina la salvezza

Una vittoria importante per avvicinare la salvezza diretta in Serie B. Il Rugby Lecco, sotto un sole primaverile al centro sportivo del Bione, ha battuto il Lumezzane 14-13.

Un successo che consente alla squadra di Sebastian Damiani di incamerare quattro punti fondamentali per staccare le rivali. I blucelesti sono al momento noni a una sola lunghezza dal Sondrio, con il derby di ritorno ancora da disputare.

La meta di Alippi

Domenica i blucelesti si sono trovati di fronte una compagine agguerrita, che li ha impegnati nel primo tempo (concluso 6-5 per il Lecco) e soprattutto a inizio ripresa, con i padroni di casa ridotti in tredici. I lecchesi hanno sbagliato qualcosa al piede ma sono riusciti a trovare la splendida meta di Luca Alippi, in fuga sul lato destro del campo, per il 14-13 che è valso la vittoria.

Soddisfazione nel team bluceleste. Coach Damiani vede il bicchiere mezzo pieno. «Non abbiamo giocato bene, troppi errori - ha spiegato - ma servivano i punti e ce li prendiamo. I ragazzi sono stati bravi a crederci sino alla fine, siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco solo a sprazzi».