Il Rugby Lecco batte i "cugini" del Sondrio e conquista la Coppa del grifone

Il Rugby Lecco vince il derby al Bione e diventa detentore della famigerata "Coppa del grifone", trofeo istituito per celebrare la rivalità, metà leone e metà aquila simboli delle due società. Se dopo il successo dell'andata la coppa era andata ai "cugini", ora finisce in riva al lago.

Nella sfida valida per il campionato di Serie B, i blucelesti trovano in un sol colpo successo, punto di bonus e la prestazione più spettacolare della stagione. Un 41-14 frutto di una prova intensa e corale, con il risultato mai veramente in discussione.

«Una grande prova, eccezionale dei blucelesti - commenta il presidente Stefano Gheza - Giocata con la testa, anche quando siamo rimasti in quattordici. Nonostante il maltempo i ragazzi hanno condotto una settimana intensa di allenamento e i risultati si sono visti oggi. Al derby ci teniamo molto anche per la "Coppa del grifone" che abbiamo messo in palio da quest'anno e che dopo l'andata passa ora a noi».

In classifica, Lecco stacca i "cugini" anche se il Lumezzane, battendo il Capoterra, mantiene il vantaggio a difesa del settimo posto in classifica.